الدبيبة يخالف قراراته.. أمر بإقفال المقاهي وشارك في افتتاح كافيه لاتي

لم يمر سوى يوم واحد على قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ومن بينها إقفال المقاهي وصالات المناسبات ومنع إقامة التجمعات واقتصار عمل المطاعم على خدمة التوصيل، إلا وقام بالمشاركة في افتتاح فرع جديد لأحد المقاهي في طرابلس.

افتتاح مصيف الليدو أو السندباد سابقا في العاصمة طرابلس، كان الحدث الأبرز، الإثنين على أجندة الدبيبة، حيث شهد حفل الافتتاح حضور حشد كبير من المواطنين، وعلى هامش الحفل تم أيضًا افتتاح فرع جديد لمقهى “كافيه لاتي”، الذي باركه رئيس الحكومة.

تجدر الإشارة إلى افتتاح المقهى الجديد، يتنافى مع القرار رقم 179 الذي أصدره رئيس الحكومة في الـ11 من يوليو الجاري، وتم بموجبه إقفال المقاهي وصالات المناسبات ومنع إقامة التجمعات واقتصار عمل المطعام على خدمة التوصيل، وذلك لمواجهة تفشي وباء كورونا، بعد تسجيل أرقام مرتفعة لأعداد المصابين.

وكان قد صدر أيضًا في نفس اليوم قرارًا آخرًا حمل رقم 178 لعام 2021 ، ونص على تخفيض حضور موظفي الدوائر والمؤسسات والمصالح العامة إلى 25% وتقليص ساعات الدوام ولمدة أسبوعين.

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