وزارة المواصلات: نجهز مراكز عزل بالجنوب لمصابي كورونا من العالقين ‏على الحدود التونسية

أكد وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوحدة المؤقتة ‏ورئيس لجنة متابعة أوضاع الليبيين العالقين بتونس وسام ‏الإدريسي، بأن إجراءات إجلاء العالقين في تونس مستمرة ‏وفق ‏الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا ‏المستجد ‏في مختلف أنحاء البلاد.‏

وأشار الإدريسي في تصريحات متلفزة، أن ‏رئيس ‏حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اصدر القرار ‏‏177 ‏بشأن تسهيل شؤون العالقين في دولة تونس، ومن حينها ‏باشرت اللجنة الوزارية ‏المشكلة على مستوى وكلاء الوزارات ومدراء ‏الإدارات بالجهات ذات ‏العلاقة، تنفيذ القرار بشكل مباشر منذ يوم ‏أمس.‏

وأكد أنه تم وضع آلية معينة منذ يوم أمس، وبدأ الكثير من ‏العالقين ‏التوافد على الأراضي الليبية وتم تذليل كل الصعاب أمامهم ‏مع أخذ ‏الإجراءات الاحترازية وأخذ كل السبل والطرق لمنع تفشي ‏فيروس ‏كورونا في البلاد.‏

وتحدث عن أن سبب غلق الحدود مع تونس يرجع لأسباب ‏عديدة، كان أبرزها ‏أن الولايات التونسية نفسها أغلقت بين بعضها ‏البعض الحدود، ‏خاصة في تلك الولايات التي بها نسب إصابات ‏عالية، واللجنة ‏العلمية في ليبيا أوصت أن يتم القفل الجزئي، ‏لتفادي انتشار ‏الأمراض، والمقصود به رفع مستوى الحذر والحيطة ‏فقط.‏

وذكر أن الحكومة اختارت مجموعة من المختبرات ‏المعتمدة ‏بالتواصل مع الولايات الصحية في ولايات الجنوب ‏التونسي بدءا ‏من صفاقس وانتهاء بمدنين، لافتا إلى أنه تم وضع ‏آلية لإدخال العالقين، تتمثل ‏في فحص المواطن الليبي، وإذا كانت ‏عينة اختبار “بي سي آر” سلبية ‏يتجه مباشرة للحدود الليبية، ويتم ‏استقبالهم من المكتب الصحي ‏الدولي وفق إجراءات دولية ومحلية ‏معتمدة.‏

وتحدث عن أنه في حالة الشك في أن الشخص مصاب يتم إعادة ‏تحليله مرة ‏أخرى، على أن يوقع الشخص على تعهد أن يخضع ‏للعزل الذاتي والمنزلي.‏

وأضاف أنه في حالة ‏كان المسافر تحليله إيجابي، تتكفل ليبيا بإيوائه ‏لمدة أسبوعين، ‏لحين أن يتعافى وفي حالة تفاقمت الأمور، تم ‏الاتفاق مع مجموعة ‏من مراكز العزل في الجنوب وإيوائه في تلك ‏المراكز.‏

ولفت إلى أنه فيما يخص العالقين في المطارات التونسية، بقوله ‏إنه ‏تم إيواء مجموعة من العالقين في مطارات تونس، وتم وضع ‏برنامج ‏معين عن طريق القنصلية لحين عودتهم.‏

ووجه الإدريسي رسالة طمأنة إلى الأخوة التونسيين بأنه تم ترحيل ‏أغلب ‏العالقين منهم في الأراضي الليبية إلى بلادهم، فيما أشار إلى أن ‏أغلب ‏العائلات الموجودة عند المعبر تم إيوائهم في فنادق فاخرة ‏بالقرب ‏من معبر جربة لحين انتهاء اختبارات كورونا الخاصة بهم.‏

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واختتم تصريحاته قائلا “استقبلت الحدود الليبية التونسية عدد ‏كبير من ‏العالقين، خلال الفترة الماضية، والأمور حاليا تسير نحو ‏الحل ‏النهائي لتلك الأزمة”.‏

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