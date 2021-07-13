رسالة من السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي يسلمها وزير الخارجية المصري

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وبحسب بيان مقتضب نشره أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد سلم شكري إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال حافظ إن لقاء وزير الخارجية المصري برئيس المجلس الأوروبي بحث القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أن على رأس القضايا التي تم بحثها قضيتا سد النهضة، وليبيا، إلى جانب عملية السلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يشار إلى أن وزير الخارجية المصري قد توجه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، لعرض وجهة النظر المصرية حول أزمة سد النهضة التي تم عرضها مؤخرا في مجلس الأمن الدولي.

والتقى شكري، اليوم أيضا، بمفوضة الاتحاد الأوروبي للهجرة والشئون الداخلية إيلفا يوهانسون لبحث التعاون بين الجانبين في مجالي الهجرة واللجوء، وكيفية دعم مسارات الهجرة النظامية، وتعزيز حماية المهاجرين واللاجئين، وتطوير التعاون الإقليمي والدولي في هذه المجالات.