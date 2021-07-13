المجلس البلدي تاورغاء: أصدرنا 13 توصية عاجلة إلى الدبيبة بشأن ملف النازحين والمهجرين

قال عضو المجلس البلدي بتاورغاء، سالم الصغير، إن المجلس أصدر 13 توصية “عاجلة” إلى حكومة الوحدة المؤقتة، بشأن ملف النازحين والمهجرين في المنطقة الشرقية والغربية.

وأوضح، في تصريحات لصحيفة “العين” الإماراتية، أن المجلس البلدي طرح 9 مشاكل تواجه المهجرين والنازحين حال عودتهم إلى المدينة، بينها الجانب الأمني، والمنازل المهدمة، وانتشار الأمراض في المدينة مثل اللشمانيا، والبلهارسيا، وعدم وجود أعمدة كهرباء لإمداد المنازل بالخدمة.

وأشار إلى أن هناك 14 ألفًا و626 نازحًا من المدينة في المنطقة الشرقية، فيما توجد في المنطقة الغربية 16 ألفًا و375 فردًا، بالإضافة إلى عائلات نازحة في المنطقة الجنوبية وداخل تاورغاء نفسها تحتاج إلى التدخل بشكل عاجل.

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