وكالة إيطالية: ليبيا لم تمنح قائد عملية “إيريني” تأشيرة دخول وتركيا قد ‏تكون السبب

كشفت تقارير إيطالية أن تأجيل الأدميرال فابيو أجوستيني، قائد مهمة إيريني الأوروبية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، زيارته المُرتقبة إلى ليبيا، جاء بسبب عدم منح السلطات الليبية تأشيرات دخول لستة أعضاء من الوفد الأوروبي.
وأشارت وكالة نوفا الإيطالية إلى أنها تأكدت من المعلومات التي سبق وأوردتها صحيفة “الشروق” المصرية، عن طريق التواصل مع 3 مصادر دبلوماسية مختلفة في تونس العاصمة وطرابلس وروما.
ولفتت إلى أنه من المفترض أن يتوجه قائد عملية بعثة الاتحاد الأوروبي إلى العاصمة طرابلس، إثر نهاية شهر رمضان في منتصف شهر مايو الماضي، إلا أن الزيارة لم تتم إلى حد اللحظة.
وقال مصدر أوروبي لوكالة “نوفا” إن البعثة اضطُرت لإلغاء الزيارة، فيما أكد مصدر آخر في طرابلس أنه في ظل غياب وزير دفاع وفي ظل المناخ الصعب الذي يسبق الانتخابات في البلاد، لا وجود للتنسيق بين الليبيين.
وأوضح المصدر الثالث من روما إلى أنه للأسف، تلك التقارير صحيحة، حيث لم تمنح أي تأشيرة دخول إلى الآن للوفد.
وذكرت الوكالة الإيطالية أن تركيا قد تكون وراء فشل زيارة وفد مهمة إيريني، خاصة و أن البعثة الأوروبية ما زالت في انتظار استئناف تدريب خفر السواحل الليبي، بينما تشارك أنقرة بشكل مباشر في تدريب “القوات الليبية” التي تضم خفر السواحل والبحرية.
وتحدثت عن أنه منذ بدأت تركيا تدريب الليبيين، ازداد ضغط الهجرة نحو أوروبا، حيث بلغ 21497 شخصًا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي منهم 12000 على الأقل وافدون من ليبيا إلى السواحل الأوروبية، مقارنة بـ 34154 وافدًا عن طريق البحر طوال عام 2020، و11471 وافداً في 2019 و 23370 مهاجرا غير نظامي في 2018.
وأضافت بقولها إنه على الرغم من أن الأعداد لم تبلغ بعد مستويات أعوام 2014-2017، إلا أن الزيادة مقارنة بالعام الماضي تبدو واضحة.
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