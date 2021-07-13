وكالة إيطالية: ليبيا لم تمنح قائد عملية “إيريني” تأشيرة دخول وتركيا قد ‏تكون السبب

كشفت تقارير إيطالية أن تأجيل الأدميرال فابيو أجوستيني، ‏قائد مهمة إيريني الأوروبية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، ‏زيارته المُرتقبة إلى ليبيا، جاء بسبب عدم منح السلطات الليبية ‏تأشيرات دخول لستة أعضاء من الوفد الأوروبي‎.‎

وأشارت وكالة نوفا الإيطالية إلى أنها تأكدت من المعلومات التي ‏سبق وأوردتها صحيفة “الشروق” المصرية، عن طريق التواصل مع 3 ‏مصادر دبلوماسية مختلفة في تونس العاصمة وطرابلس وروما‎.‎

ولفتت إلى أنه من المفترض أن يتوجه قائد عملية بعثة الاتحاد ‏الأوروبي إلى العاصمة طرابلس، إثر نهاية شهر رمضان في منتصف ‏شهر مايو الماضي، إلا أن الزيارة لم تتم إلى حد اللحظة‎.‎

وقال مصدر أوروبي لوكالة “نوفا” إن البعثة اضطُرت لإلغاء الزيارة، ‏فيما أكد مصدر آخر في طرابلس أنه في ظل غياب وزير دفاع وفي ‏ظل المناخ الصعب الذي يسبق الانتخابات في البلاد، لا وجود ‏للتنسيق بين الليبيين.‏

وأوضح المصدر الثالث من روما إلى أنه للأسف، تلك التقارير ‏صحيحة، حيث لم تمنح أي تأشيرة دخول إلى الآن للوفد.‏

وذكرت الوكالة الإيطالية أن تركيا قد تكون وراء فشل زيارة وفد ‏مهمة إيريني، خاصة و أن البعثة الأوروبية ما زالت في انتظار ‏استئناف تدريب خفر السواحل الليبي، بينما تشارك أنقرة بشكل ‏مباشر في تدريب “القوات الليبية” التي تضم خفر السواحل ‏والبحرية‎.‎

وتحدثت عن أنه منذ بدأت تركيا تدريب الليبيين، ازداد ضغط ‏الهجرة نحو أوروبا، حيث بلغ 21497 شخصًا في الأشهر الستة ‏الأولى من العام الحالي منهم 12000 على الأقل وافدون من ليبيا ‏إلى السواحل الأوروبية، مقارنة بـ 34154 وافدًا عن طريق البحر ‏طوال عام 2020، و11471 وافداً في 2019 و 23370 مهاجرا غير ‏نظامي في 2018. ‏

وأضافت بقولها إنه على الرغم من أن الأعداد لم تبلغ بعد مستويات ‏أعوام 2014-2017، إلا أن الزيادة مقارنة بالعام الماضي تبدو ‏واضحة.‏

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