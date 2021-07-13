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مختار لقناتنا: المشري ابتداءً من يوم الأربعاء لن يكون رئيساً لمجلس الدولة وأراءه تمثل شخصه ولا تمثل المجلس

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال رئيس الكتلة الوطنية بما يسمى “مجلس الدولة” ناجي مختار، اليوم الثلاثاء، إن رئيس ما يسمى “مجلس الدولة” والقيادي في تنظيم الإخوان خالد المشري يعتبر رئيساً تسييرياً للمجلس من يوم غد الأربعاء.

مختار، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أكد أن أي مواقف تصدر عنه تمثل رأيه الشخصي فقط ولا تمثل مجلس الدولة خاصة في ملف توحيد المؤسسة العسكرية وإجراء الانتخابات والمناصب السيادية، وذلك وفق النظام الداخلي للمجلس الذي تقرر فيه إقامة الانتخابات التجديد لرئاسة مجلس الدولة.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • لا شرعية لما يسمى مجلس الدولة اصلا ، كما أنه لا شرعية لما يسمى مجلس النواب . كلكم مغتصبو سلطة و منتحلة صفة ، و كلكم مرتزقة و عصابات ما فياوية للسطو على المال العام .
    و هذا المدعو ناجي مختار رئيس الكتلى اللاوطنية في ما يسمى مجلس الدولة هو اللص المشهو بفضيحة رشوة الميليشياوي ابراهيم جضران .
    و مع انه لا امل ، فلو جاء لقيادة هذا البلد المنكوب رجل وطني قوي نزيه ، فإن اول ما يجب عليه فعله ، هو الالقاء بكم جميعا في سجن بالصحراء ، و استرجاع كل ما نهبتموه من مال الشعب الليبي ، و اول ذلك الرواتب التي تقاضيتموها طيلة فترة اغتصابكم للسلطة .

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