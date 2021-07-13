مختار لقناتنا: المشري ابتداءً من يوم الأربعاء لن يكون رئيساً لمجلس الدولة وأراءه تمثل شخصه ولا تمثل المجلس

قال رئيس الكتلة الوطنية بما يسمى “مجلس الدولة” ناجي مختار، اليوم الثلاثاء، إن رئيس ما يسمى “مجلس الدولة” والقيادي في تنظيم الإخوان خالد المشري يعتبر رئيساً تسييرياً للمجلس من يوم غد الأربعاء.

مختار، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أكد أن أي مواقف تصدر عنه تمثل رأيه الشخصي فقط ولا تمثل مجلس الدولة خاصة في ملف توحيد المؤسسة العسكرية وإجراء الانتخابات والمناصب السيادية، وذلك وفق النظام الداخلي للمجلس الذي تقرر فيه إقامة الانتخابات التجديد لرئاسة مجلس الدولة.

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