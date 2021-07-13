«دردور»: نتيجة الانتخابات المقبلة في المنطقة الشرقية «مزورة» وعلينا رفضها

يبدو أن فرج دردور المقيم في تركيا والتي تقدمه قنوات الإخوان بوصفه «باحث ومحلل سياسي»، قد اقتحم مجال جديد وهو قراءة الطالع والتنبؤ بالمستقبل، حيث ادعى أن نتيجة الانتخابات المقبلة في المنطقة الشرقية ستكون «مزورة»، مطالبا برفضها.

وقال دردور، المؤيد للغزو التركي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “رفض «حفتر» الانصياع للحكومة، وامتناع عقيلة عن تسليم رئاسة البرلمان للجنوب، مقابل اختفاء السراج وحكومته، جعل من اتفاق جنيف لا قيمة له”، وفقا لزعمه.

وأضاف “هذا الاتفاق لم يطبق في الشرق. فالحكومة غير قادرة على تنظيم الانتخابات هناك. وهذا يعطي الحق للمنطقة الغربية بأن ترفض نتيجة «الانتخابات المزورة» في الشرق”، بحسب ادعائه.

وكان دردور، قد رأى أمس في تغريدة سابقة، أن الديمقراطية نمط حياة تستمد معرفيا عبر الاكتساب، مدعيا أنه لهذا فإن «إعلامي الكرامة» هم الأشد جهلا بمصلحة البلاد والعباد، وفق قوله.

تابع “في نظام ديمقراطي تزدهر في ظله ليبيا ولو تأخر، فهم اليوم يلحون على الانتخابات ليس قناعة منهم بأنها وسيلة لتداول السلطة وإنما أداة للقفز عليها، بعد ان هزم مشيرهم عسكريا” على حد تعبيره.