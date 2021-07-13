وضع خطة أمنية خلال عيد الأضحى في طبرق

عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
وكالة الأدوية الأمريكية تصدر تحذيرا هاما بشأن احد لقاحات كورونا
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / المشهد
“شلوف”: حضور حفل ذكرى تأسيس “تيار بوسهمين” أمر يستحق التضحية والمغامرة
تم النشر منذُ 22 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
«دردور»: نتيجة الانتخابات المقبلة في المنطقة الشرقية «مزورة» وعلينا رفضها
تم النشر منذُ 26 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مجلس النواب المصري يوافق على مشروع قانون فصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من الجهاز الإداري للدولة
تم النشر منذُ 27 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
أضف تعليقـك