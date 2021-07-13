اليوم.. القضاء المصري يحكم في “التخابر مع داعش ليبيا”

من المقرر أن تصدر محكمة الدائرة الأولى “إرهاب”، المنعقدة بمجمع محاكم طرة في مصر، اليوم الثلاثاء، حكمها على المتهمين في قضية التخابر مع “داعش ليبيا”.

وكانت المحكمة قد أحالت، في الجلسة السابقة أوراق ثلاثة متهمين إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، على خلفية التورط في قضية التخابر مع “داعش”.

جاء ذلك بعدما أحال النائب العام السابق، المستشار نبيل أحمد صادق، عشرة متهمين، بينهم أربعة أشخاص يحملون الجنسية الليبية، على ذمة قضية التخابر مع “داعش ليبيا”؛ إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة “داعش” الإرهابية، وكتائب تابعة لها، ومن يعملون لمصلحتها في ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.

وشملت الجرائم اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية مقابل إطلاق سراحهم، وكذلك إمداد جماعة “داعش” بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

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