«الغويل»: الوضع في ليبيا يتجه نحو حل عسكري «يكتم الأصوات»

زعم حافظ الغويل، الأكاديمي الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الوضع في ليبيا يتجه نحو حل عسكري «يكتم الأصوات»، وفقا لتعبيره.

وقال الغويل في تغريدتين له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “في ظل الانقسامات والغوغائية وأصوات النشاز من هذا الطرف وهذاك وانهيار الخدمات والنهب واحتكار المال والمناصب والامتيازات إللي موزعه على مافيات وعصابات في طول البلاد وعرضها، الدروس من دول أخرى عبر العقود وبكل أسف تقول إن الوضع يتجه بقوه في اتجاه حل عسكري”، بحسب وصفه.

وأضاف “هذا الحل العسكري؛ يكتم الأصوات ويفرض رأيه ويخلق أمر واقع وسيرحب به كثيرون في الداخل والخارج بعد يأسهم من الحلول الأخرى”.

وتابع “لا تعولوا على دستور محترم ولا انتخابات نزيهة ولا دوله مدنيه ناجحة، هذا الحل العسكري لن يكون بالضرورة «حفتر» بل هناك احتمالات أخرى”.