المدني: سيكون هناك “حراك قوي” من بركان الغضب لإيقاف “هذه المهزلة”

هدد عبدالمالك المدني، الناطق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ«عملية بركان الغضب»، بتدخل من وصفهم بـ “رجال البركان”، لإيقاف “الفوضى” و”المهزلة” التي تحدث في الشارع الليبي هذه الأيام.

وقال “المدني”، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “سيكون هُناك حراك قوي وموقف جاد من رجال بركان الغضب لإيقاف هذه المهزلة”، مردفًا “لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الفوضى”.

تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، تواجه ولادة متعثرة داخل أروقة البرلمان، ولم تحظَ حتى الآن بثقة نواب الشعب الذين ما زالوا في حالة جدل وخلاف كبير حول آلية اعتمادها وسط رفض واسع لقيمتها التي تتجاوز ميزانيات الحكومات السابقة، حيث بلغت 20 مليار دينار للتنمية، بجانب 12 مليار دينار تسييرية، 5 مليار دينار للطوارئ.