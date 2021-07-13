وزارة المالية تعد بسداد الديون الضمانية

في اطار المساعي الجادة لزيادة المعاشات الضمانية وسداد ديون صندوق الضمان الاجتماعي على الدولة الليبية، قام وزير المالية خالد المبروك بزيارة صندوق الضمان الاجتماعي وكان د. إدريس احفيظة وبعض من مدراء الإدارات في استقبالهم رفقة بعض مسؤولي وزارة المالية.

وانعقد بالتالي اجتماع مشترك بين الطرفين تبادل كلاهما وجهات النظر واتفقا على تشكيل فريق فني مالي قانوني مشترك للشروع بشكل فوري لمعالجة القضايا العالقة بين الجهتين تحديدا “زيادة المعاشات – سداد الديون”.

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