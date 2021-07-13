وزير الصحة يبحث تسليم شركات مصرية إدارة المستشفيات الليبية

بحث وزير الصحة علي الزناتي مع سفير مصر لدى ليبيا، محمد ثروت سليم تسليم إدارة بعض المستشفيات إلى شركات مصرية متخصصة في إدارة وتشغيل المستشفيات، ووضع آلية لتسهيل إجراءات تأشيرة دخول المرضى للأراضي المصرية لغرض العلاج.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن الجانبين بحثا في طرابلس أوجه التعاون بين البلدين فيما يخص القطاع الصحي وتفعيل مذكرات واتفاقيات التفاهم الصحي بين الجانبين، واستجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة، التعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية، تدريب العناصر الوطنية وخاصة في مجال التفتيش الدوائي، اليقظة الدوائية، التصنيع الدوائي، صيدلي اقتصادي والصيدلة السريرية.

وفي نهاية الاجتماع قدم وزير الصحة شهادة شكر وتقدير إلى وزارة الصحة المصرية والمتمثلة في وزيرة الصحة المصرية الدكتورة/ هالة زايد، امتنانًا على المجهودات المبذولة من الجانب المصري لدعم الجانب الليبي.

ومن جانبه رحب السفير المصري بزيارة وزير الصحة لمصر، كما رحب بتفعيل الاتفاقيات بين البلدين، وأكد على استعدادهم التام للتعاون في كافة المجالات.