إجراءات مشدّدة لمنع تفشي وباء “كورونا” في بنغازي

أصدرت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي، تعميمًا على خلفية تزايد خطورة الوضع الوبائي وازدياد حالات الإصابة وظهور سلالات جديدة من المتحور “دلتا” بالدول المجاورة.

وقال التعميم: تحسبًا لخطر انتقال العدوى داخل نطاق بلدية بنغازي؛ فإن الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي تدعو إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتجنب الاختلاط والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وغسل اليدين بشكل منتظم والتطهير اليومي.

وأضافت “الغرفة”: من الضروري التزام القادمين من مناطق الإصابة المعلن عنها رسميًا داخل الوطن وخارجه بإجراء التحاليل التي تثبت الخلو من الإصابة بفيروس “كورونا” والالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة لا تقل عن أسبوع.

وشدّد التعميم على أهمية التسجيل في منظومة التطعيم التي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض على المواقع المتاحة أو على هذا الرابط :https://www.eservices.ly للحصول على التطعيم ضد كوفيد – 19.

ودعت الغرفة إلى ضرورة مراقبة الشواطئ والمصايف والمتنزهات والأسواق وغيرها من الأماكن التي تشهد تجمعات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية بها، وتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي.

وأوصى التعميم بالعمل على تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء فيما يخص التصدي للجائحة، ومنع الانتشار، والحدّ من الإصابات.

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