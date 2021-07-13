طقس ليبيا على موعد مع انخفاض في درجات الحرارة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء.

وأشار المركز، في الملخص العام، إلى ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي، وتوقّعات بتراجعها بدايةً من مساء الغد.

رأس اجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب يوم الغد، مع رطوبة عالية نسبيًا على المناطق الساحلية.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحوّل في المساء إلى شمالية على المناطق الساحلية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 40) مْ على أغلب المناطق، وتسجل تراجعًا يوم الغد، على أقصى الساحل الغربي، بما يشمل يوم الخميس أغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 34) مْ على المناطق الساحلية، وما بين (36 – 40) مْ على الدواخل وتسجّل ارتفاعًا طفيفًا يوم الخميس.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس- الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 43) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: ما بين(39- 42) مْ.

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