وزيرة العدل تزور مؤسسة الإصلاح الكويفية.. وتوجّه باحترام حقوق الإنسان

قامت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم البوسيفي، يرافقها العميد فرج المبروك رئيس فرع جهاز الشرطة القضائية طرابلس، بزيارة تفقدية لمؤسسة الإصلاح و التأهيل الكويفية، أمس الاثنين.

واستهدفت الزيارة الوقوف على أوضاع النزلاء وظروف الاحتجاز داخل المؤسسة والصعوبات التي تواجه المؤسسة.

وحضر الزيارة العميد بلقاسم الزنتاني رئيس فرع الشرطة القضائية بنغازي، وعقيد ناصر العبيدي مدير المؤسسة.

وتضمنت الزيارة جولة تفتيشية لعنبر الرجال والعيادة الطبية وعنبر النساء.

وأوصت الوزيرة، أفراد الشرطة القضائية بضرورة الالتزام بقواعد حقوق الإنسان.

وتفقدت الوزيرة مخزن المواد التموينية و مطعم المؤسسة ونوعية الوجبات المقدمة للنزلاء، ووقفت على عدد من الأزمات، في مقدمتها اكتظاظ المؤسسة بالنزلاء، وصعوبة توفير مياه الشرب، ولاحظت نقص الأطباء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، ووجهت بضرورة معالجة كافة الأزمات.

وفي ختام الزيارة؛ أصدرت وزيرة العدل توجيهاتها بتسليم مواد النظافة الشخصية ومواد التعقيم المقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، لكافة النزلاء من الرجال و النساء.

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