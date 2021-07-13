هيئة البحث عن المفقودين: استخراج 3 جثث مجهولة الهوية بترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين استخراج 3 جثث مجهولة الهوية من مقبرتين بمدينة ترهونة.

وأكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه بعد عمليات الاستكشاف من فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بمدينة ترهونة ( المشروع الزراعي 5 كيلو ) قامت الفرق بالعمل على موقعين وجرى استخراج عدد (3 ) جثث مجهولة الهوية، ولازالت عمليات البحث والاستكشاف مستمرة حسب البلاغات الواردة للهيئة.

وكانت الهيئة أعلنت أمس الاثنين اكتشاف مقبرتين جديدتين بالمشروع الزراعي ( 5 كيلو ) بمدينة ترهونة.