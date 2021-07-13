2640 إصابة جديدة وحالتا وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2640 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 369 حالة شفاء، وحالتي وفاة.

وقال المركز في بيانه رقم «455»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الإثنين، 6788 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 4148 عينة، وإيجابية 2640 عينة بنسبة 38.9% من أجمالي العينات.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» منذ بداية الجائحة في مارس 2020، إلى 209 آلاف و409 حالات بينها 24 ألفا و592 نشطة، و181 ألفا و572 شفاء، و3245 وفاة، فيما بلغت حصيلة المطعمين 431 ألفا و968 شخصا.

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