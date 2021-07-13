طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث تشهد ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي وتسجل تراجع بداية من مساء الغد.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب يوم الغد، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول في المساء إلى شمالية على المناطق الساحلية نشطة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 40) مْ على اغلب المناطق، وتسجل تراجع يوم الغد على أقصى الساحل الغربي ويشمل يوم الخميس اغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

• الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30- 34) مْ على المناطق الساحلية، ومابين (36 – 40) مْ على الدواخل وتسجل ارتفاع طفيف يوم الخميس.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية بوجه عام.

• الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37- 43) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: ما بين(39- 42) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:16).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:08).

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