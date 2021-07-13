إرساء ست مضخات جديدة بحقل آبار السرير بالنهر الصناعي

أخبار ليبيا24

أنهت فرق الصيانة بأقسام حقل آبار السرير بجهاز النهر الصناعي، قبل يومين، أعمال عمرة جديدة لعدد ست آبار مياه عاطلة عن العمل منذ فترة طويلة.

وأكد، مصدر مطلع لأخبار ليبيا24، أنه تم الانتهاء من استخراج 6 مضخات من آبار عاطلة عن العمل منذ فترات طويلة، وإرساء بديل لها.

وقال المصدر، إن إعادة شغيل هذه الآبار من جديد سيزيد من كمية الإنتاج المائي التي تحتاجه المدن الساحلية من المياه الصالحة للشرب.

ووجه المصدر، الشكر لأقسام حقل السرير، المنظومة الميكانيكية والمنظومة الكهربائية وورشة المضخات وورشة المركبات والمكامن الجوفية وقسم التشغيل وقسم مباني الدعم وقسم السلامة والمخازن وإدارة موقع السرير وقسم التخطيط، على إنجاز هذا العمل في فترة بسيطة رغم الظروف الجوية التي تشهد ارتفاعا شديدا لدرجات الحرارة.