مصراتة تسجل أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا مؤكدا أن مدينة مصراتة تواصل تسجيل أعلى إصابات يومية والتي بلغت 96 حالة جديدة و683 حالة مخالطة من إجمالي 2640 إصابة جديدة جرى تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية أنه جرى في طرابلس تسجيل 534 حالة جديدة و168 حالة مخالطة وفي بنغازي سجلت 45 حالة جديدة وفي جنزور سجلت 35 حالة جديدة وفي الزاوية الجنوب سجلت 17 حالة جديدة وفي العامرية سجلت 3 حالات جديدة وفي زليتن سجلت 117 حالة جديدة و46 حالة مخالطة وفي الماية سجلت 28 حالة جديدة وفي سبها سجلت 19 حالة جديدة وحالتين مخالطتين وفي الشاطئ سجلت 23 حالة جديدة وحالة مخالطة وفي البوانيس سجلت 12 حالة جديدة وحالتن مخالطتين وفي الكفرة وطبرق وظاهر الجبل والرجبان سجلت حالة جديدة لكل منهم وفي السواني بن ادم سجلت 9 حالات جديدة وفي غريان سجلت 26 حالة جديدة وفي الزاوية المركز سجلت 246 حالة جديدة وفي باطن الجبل سجلت 14 حالة جديدة وفي السائح سجلت 11 حالة جديدة وفي الزنتان سجلت 3 حالات جديدة 17 حالة مخالطة وفي السبيعة وفسانو سجلت حالتين جديدتين وفي ترهونة سجلت 6 حالات جديدة و10 حالات مخالطة وفي بني وليد سجلت 108 حالة جديدة وفي صبراته سجلت 20 حالة جديدة وفي الجفارة سجلت 8 حالات جديدة وفي الاصابعة سجلت 7 حالات جديدة وفي قصر بن غشير سجلت 68 حالة جديدة وفي العجيلات سجلت 22 حالة جديدة وفي القره بوللي سجلت 6 حالات جديدة وفي زواره سجلت 62 حالة جديدة و حالة مخالطة وفي الخمس سجلت 25 حالة جديدة وفي الجفرة سجلت 14 حالة جديدة وفي الزاوية الغرب سجلت 101 حالة جديدة وفي رقدالين سجلت 11 حالة جديدة وفي الجميل سجلت 6 حالات جديدة