المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسجل أكثر من 8 الاف إصابة بفيروس كورونا في 3 أيام

ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء حصيلة يوم أمس الإثنين بتسجيل 2640 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى حالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 38.9بالمائة، من أصل6788عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 369 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 181572حالة فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 24592 حالة إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 3245حالة.

يشار إلى أن حصيلة السبت والأحد والاثنين التي أعلنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد تخطت حاجز الـ 8 الاف إصابة بواقع 8173 إصابة بحسب التقارير (453, 454 , 455) التي نشرها المركز عبر مكتبه لاعلامي.

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