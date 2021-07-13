انطلاق أعمال جلسة البرلمان لمناقشة مشروع الميزانية

انطلاقت أعمال جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن جلسة البرلمان التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أفتتحت بمواصلة النقاش والمداولة ببند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م

واستمع البرلمان أمس الاثنين للتقرير النهائي للجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري ومقترح اللجنة بتعديل مشروع قانون الميزانية وتم مناقشاته من قبل النواب.