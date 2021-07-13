أبو جناح يطلع على أحوال مدينة الأصابعة

ليبيا – أجرى رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية زيارة إلى مدينة الأصابعة، برفقة وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بالحكومة العميد محمود سعيد.

بيان صحفي صادر عن أبو جناح اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى استقبال الأخير وسعيد من قبل عميد بلدية الأصابعة سعد الشرتاع، وأعيان وحكماء المدينة والشباب، ومديري أمن الجبل الغربي، وعدد من ضباط الشرطة بوافر الترحاب والتقدير.

وأشاد أبو جناح بمدينة الأصابعة ودورها الرائد في مسيرة السلام والمصالحة الوطنية طيلة الأعوام الماضية، وما حققته من تقارب بين أبناء الوطن، وهو ذات ما ذهب إليه سعيد فيما يخص رجال الشرطة وانضباطهم، مع التأكيد على ضرورة المجاهرة بالأمن والقبض على الخارجين عن القانون.

هذا واستمع أبو جناح إلى عدد من مشائخ المدينة والمشاكل والعوائق التي تواجههم وطرق حلحلتها.

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