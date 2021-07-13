الزناتي يبحث مع السفير المصري سبل وضع آلية لتسهيل دخول المرضى للعلاج في مصر

ليبيا – التقى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي بسفير مصر في ليبيا محمد ثروت، بحضور وكيل الوزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، تم خلال اللقاء مناقشة عدة ملفات، ومن أهمها تفعيل مذكرات واتفاقيات التفاهم الصحي بين الجانبين، واستجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة والتعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية.

وتابع البيان: إن الجانبين تباحثا في إمكانية تدريب العناصر الليبية في كافة المجالات، لا سيما مجال التفتيش الدوائي واليقظة الدوائية والتصنيع الدوائي والصيدلي الاقتصادي والصيدلة السريرية. فيما تم التطرق إلى تسليم إدارة بعض المستشفيات إلى شركات مصرية متخصصة في الإدارة والتشغيل.

وأختتم البيان بالإشارة إلى تدارس سبل وضع آلية لتسهيل إجراءات تأشيرة دخول المرضى للأراضي المصرية لغرض العلاج.

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