الغرفة المركزية لمكافحة كورونا ببنغازي تدعو لاتخاذ هذه التدابير الاحترازية

دعت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة جائحة كورونا بالخدمات الصحية بنغازي لاتخاذ عدد من التدابير الاحترازية نظرا لخطورة الوضع الوبائي وازدياد حالات الإصابة وظهور سلالات جديدة من المتحور دلتا بالدول المجاورة وتوقيا لخطر انتقال العدوى داخل نطاق بلدية بنغازي.

ودعت الغرفة المركزية في المنشور رقم 1 لسنة 2021 إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتجنب الاختلاط والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وغسل اليدين بشكل منتظم والتطهير اليومي والتزام القادمين من مناطق الإصابة المعلن عنها رسميا داخل الوطن وخارجه بضرورة إجراء التحاليل التي تثبت الخلو من الإصابة بفيروس كورونا والالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة لا تقل عن أسبوع إلى جانب التسجيل في منظومة التطعيم التي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض على المواقع المتاحة أو على هذا الرابط :https://www.eservices.ly للحصول على التطعيم ضد كوفيد – 19.

ووجهت الغرفة المركزية بمراقبة الشواطيء والمصائف والمتنزهات والأسواق وغيرها من الأماكن التي بها تجمعات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بها وتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي والعمل على تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء فيما يخص التصدي للجائحة ومنع الانتشار والحد من الإصابات.