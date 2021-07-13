الأمين: وزارة الثقافة كرمتني.. فشكراً لـ “فبراير” التي أنهت “عسكر السلطة”

عبر وزير الثقافة الأسبق الحبيب الأمين، عن سعادته بتكريم وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، له موجهًا الشكر على ذلك لـ «ثورة فبراير».

وقال «الأمين» في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “سعدت بدعوة ولقاء معالي وزير الثقافة وتكريم وزارة الثقافة وتشرفت بلقاء زملائي الموظفين الذين كانوا شركاء المهام وصانعي النجاح ورفاق رحلة العمل شكرًا لهم جميعاً”

وتوجه الوزير الأسبق والموالي لأجندات المليشيات المسلحة، بالشكر أيضًا إلى “فبراير التي كرست التداول على السلطة وأنهت آلهة الوراثة والتدوير وعبيد المناصب وعسكر السلطة”، على حد قوله.