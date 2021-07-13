الطبلقي: «النواب» يستأنف مداولات الميزانية اليوم بحضور 70 عضوا

قالت عضوة مجلس النواب عائشة الطبلقي، إن جلسة مجلس النواب التي انطلقت منذ قليل لاستئناف المداولات حول بند قانون مشروع الميزانية الجديدة للدولة للعام 2021، يتواجد بها 70 عضوا.

وأوضحت في تصريح نقلته صفحة المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات الحكومة بموقع «فيسبوك»، أنه «لا يزال» هناك «خلاف» حول الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مشيرة إلى أن «بندي التنمية والمناصب السيادية في مشروع الميزانية سيناقشان بعد العيد».

– انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة مشروع الميزانية الجديدة

وأعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، منذ قليل، انطلاق جلسة مجلس النواب لمواصلة النقاش حول بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، وفق ما نشر على صفحته بموقع «فيسبوك».

وأمس الإثنين، واصل مجلس النواب مداولاته بشأن مشروع الميزانية الجديدة حيث جرى خلال الجلسة الاستماع إلى التقرير النهائي للجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس، ومقترح اللجنة بتعديل مشروع قانون الميزانية وناقشه النواب. ونفي الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، تصويت المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون الميزانية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا