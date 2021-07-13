«النهر الصناعي»: خروج بئر بمنظومة «الحساونة» من الخدمة بسبب التخريب

أكدت منظومة مياه النهر الصناعي «الحساونة سهل الجفارة»، اليوم الثلاثاء، استمرار الاعتداءات على حقول الآبار، بهدف السرقة والتخريب.

وقال بيان صادر عن إدارة المنظومة: “في الوقت الذي نعمل فيه بأقصى جهدنا لضمان استمرارية الإمداد المائي لجميع المناطق، يستمر المعتدين بالاعتداء على حقول الآبار، حيث تم الاعتداء على البئر (241) بالحقل الغربي وذلك بتخريب المعدات والأجهزة الكهربائية وقطع للكوابل بداخل غرفة التحكم بالبئر”.

وأضاف “نتج عن هذا الاعتداء خروج البئر من الخدمة نهائي، وبهذا الاعتداء يصل إجمالي عدد الآبار المعتدي عليها (174) بئر، عدد (29) بئر تمكنت فرق الصيانة من إعادتها للخدمة والعدد الباقي يعتبر خارج الخدمة نهائياً بسبب حجم التخريب والتدمير لمكونات الآبار”.

وتابع البيان “نؤكد أن استمرار هذه الاعتداءات تهدد الأمن المائي للبلاد، ما يتطلب تعاون مؤسسات الدولة المعنية كافة وبجدية؛ التنفيذية وغير التنفيذية، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والاعلام وكذلك المواطنين، لتشكيل رأي عام يرفض كافة هذه الممارسات غير القانونية، كذلك نشدد على دور المواطن في حماية حقوقه المائية من عبث المعتدين بالإبلاغ عنهم ليتسنى توعيتهم ومحاسبتهم بالقانون والذي سيكون هو الرادع لكل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات المائية”.

واستطرد “كذلك نكرر المناشدة العاجلة للجهات الأمنية والشرطية بالدولة تحمل مسئوليتها في حماية حقول الآبار للحفاظ على استمرار تدفق المياه للمدن ومناطق الاستهلاك واعتبار حماية حقول الآبار مصدر الإمداد المائي قضية أمن قومي للوطن”.