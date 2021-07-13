بعد الاعتداء على بئر جديد.. النهر الصناعي: 145 بئر خارج الخدمة

أعلن جهاز النهر الصناعي الاعتداء على البئر (241) بالحقل الغربي وذلك بتخريب المعدات والأجهزة الكهربائية وقطع للكوابل بداخل غرفة التحكم بالبئر، ما أدى إلى خروج البئر من الخدمة نهائي وبذلك يبلغ عدد الآبار التي خرجت من الخدمة 145 بئر.

وأكدت منظمة الحساونة سهل الجفارة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن لصوص اعتدوا على البئر (241) بالحقل الغربي وذلك بتخريب المعدات والأجهزة الكهربائية وقطع للكوابل بداخل غرفة التحكم بالبئر، ونتج عن هذا الاعتداء خروج البئر من الخدمة نهائي، وبذلك يصل إجمالي عدد الآبار المعتدي عليها (174) بئر، منها عدد (29) بئر تمكنت فرق الصيانة من إعادتها للخدمة والعدد الباقي يعتبر خارج الخدمة نهائياً بسبب حجم التخريب و التدمير لمكونات الآبار.

وأكد الجهاز أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد الأمن المائي للبلاد، ما يتطلب تعاون مؤسسات الدولة المعنية كافة وبجدية؛ التنفيذية وغير التنفيذية، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والاعلام وكذلك المواطنين، لتشكيل رأي عام يرفض كافة هذه الممارسات غير القانونية مشددا على دور المواطن في حماية حقوقه المائية من عبث المعتدين بالإبلاغ عنهم ليتسنى توعيتهم ومحاسبتهم بالقانون والذي سيكون هو الرادع لكل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات المائية .

ودعا الجهاز الجهات الأمنية والشرطيه بالدولة لتحمل مسؤوليتها في حماية حقول الآبار للحفاظ على استمرار تدفق المياه للمدن ومناطق الإستهلاك واعتبار حماية حقول الآبار مصدر الإمداد المائي قضية أمن قومي للوطن.