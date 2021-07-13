وزير الصحة يتفقَّد مركز العزل معيتيقة في إطار متابعته للوضع الوبائي

ليبيا – تفَقّد وزير الصحة علي الزناتي أمس الإثنين برفقة محمد الغزيوي مدير إدارة الطوارئ الصحية مركز عزل معيتيقة بطرابلس.

تضمنت الجولة وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة زيارة لكل المرضى الموجودين في المركز، وزيارة إلى قسم الغسيل الكلوي لمرضى كورونا، وقسم العناية الفائقة، وقسم حضانات الأطفال وغرفة العمليات.

كما شملت الجولة تفقد المرافق الصحية التابعة للمركز، والتي ما زالت تحت الصيانة، ومن المتوقع افتتاحها قريبًا.

والتقى الوزير بالعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالمراكز، وأثنى على جهودهم المبذولة في صد هذا الوباء، واستمع إلى أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل، والخدمات المقدمة للمرضى.

وانتهت الجولة بزيارة إلى مشروع إنشاء الفرامات الطبية الخاصة بالمركز.

ويعد مركز عزل معتيقة من أكبر مراكز العزل في ليبيا، حيث تبلغ السعة السريرية الحالية أكثر من 170 سريرًا، ومن المتوقع زيادة في السعة السريرية لتصل إلى 200 سرير.

وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة وزارة الصحة للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، والوقوف على عين المكان لمدى جهوزية مراكز العزل لاستقبال المصابين.

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