“النواب” يستأنف جلسات مناقشة بنود الميزانية

يستأنف أعضاء مجلس النواب، جلساتهم اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة بنود مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

ومن المقرر أن يجتمع النواب لاستكمال ما بدأوه بالأمس، بعد تعليق الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بحضور النائب الأول فوزي النويري.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق: شهدت الجلسة الاستماع للتقرير النهائي للجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري ومقترح اللجنة بتعديل مشروع قانون الميزانية وتم مناقشته من قبل السادة النواب.

وأشار إلى تعليق الجلسة إلى اليوم الثلاثاء؛ من أجل استكمال بند مشروع قانون الميزانية العامة.

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