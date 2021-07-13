الخليفي: حصة بلدية طرابلس 16 مليون دينار سنوظفها في تقديم الخدمات ودعم الأسر محدودة الدخل

ليبيا – قال عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي إنه لم يُصرف للبلديات أي مخصصات منذ عام تقريبًا، وبالتالي فإن الـ 500مليون دينار والتي خصصها رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة للبلديات ضرورية لعلاج الأزمات الطارئة فقط، مثل المياه والصرف الصحي والطرق، مؤكدًا أنها ليست بديلًا عن خطط التنمية الموضوعة من أغلب المجالس البلدية، والتي تحتاج لميزانية أكبر.

الخليفي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء، أوضح أن المبلغ المخصص للبلديات ستوزع على 120 بلدية، طبقًا لمعايير المساحة وعدد السكان،.

وأضاف: “حصتنا نحن تقترب من 16 مليون دينار، سنوظفها في علاج أزمات المرور، والعمل على فتح مسارات وإنشاء طرق، إلى جانب دعم الأسر محدودة الدخل لشراء أضاحي للعيد ومواد غذائية”.

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