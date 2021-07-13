نوفا الإيطالية: تركيا تسببت في تأجيل زيارة قائد مهمة “إيريني” إلى ليبيا

أجّل الأدميرال فابيو أغوستيني، قائد مهمة إيريني الأوروبية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، زيارة مبرمجة إلى ليبيا بسبب عدم منح السلطات الليبية تأشيرات دخول لستة أعضاء من الوفد الأوروبي.

وقال وكالة “نوفا الإيطالية للأنباء: “تأكدنا من هذا التسريب الذي قامت بنشره صحيفة “الشروق” المصرية من خلال الاتصال بثلاثة مصادر دبلوماسية مختلفة في تونس العاصمة وطرابلس وروما”.

وأضافت الوكالة “كان من المفترض أن يتوجه قائد عملية بعثة الاتحاد الأوروبي إلى العاصمة طرابلس إثر نهاية شهر رمضان في منتصف شهر مايو الماضي، إلا أن الزيارة لم تتم إلى حد اللحظة”.

وأكد مصدر أوروبي في تونس لوكالة “نوفا” صحة الخبر، قائلا: “اضطررنا إلى إلغاء الزيارة”، بينما أضاف مصدر آخر في طرابلس اتصلت به “نوفا” “في غياب وزير دفاع وفي ظل المناخ الصعب الذي يسبق الانتخابات في البلاد، لا وجود للتنسيق بين الليبيين”، وتابع مصدر ثالث في روما “للأسف، هذا صحيح، لم تمنح أي تأشيرة دخول إلى الآن”.

واستطردت “تبرز الأرقام أنه منذ أن بدأت تركيا تدريب الليبيين، ازداد ضغط الهجرة نحو أوروبا، حيث بلغ 21497 شخصًا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي (منهم 12000 على الأقل وافدون من ليبيا) السواحل الأوروبية، مقارنة بـ34154 وافدًا عن طريق البحر طوال عام 2020، و11471 وافداً في 2019 و 23370 مهاجرا غير نظامي في 2018. وعلى الرغم من أن الأعداد لم تبلغ بعد مستويات أعوام 2014-2017، إلا أن الزيادة مقارنة بالعام الماضي تبدو واضحة”.

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