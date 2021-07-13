الوهراني: المبالغ المخصصة للبلديات غير كافية لعلاج مجمل أزماتها

ليبيا – رفض وكيل ديوان بلدية طبرق للشؤون المالية مسعود الوهراني الطرح الذي يقول أن المبالغ التي خصصها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للبلديات ستفتح باب الفساد.

الوهراني وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء قال: إن حديث رئيس الوزراء العفوي حول توزيع الأموال بدون حساب هو ما دفع البعض لترجمة الأمر، وتأويله بشكل خاطئ، والقول بأن هذه المبالغ لن تخضع لرقابة مالية ليس حقيقيًا، مبرزًا أن البلديات تتمتع بأنظمة مراقبة مالية صارمة فيما يتعلق ببنود الإنفاق، إلى جانب خضوعها لأجهزة الدولة الرقابية المختلفة.

وأضاف الوهراني موضحًا: “الوضع ليس مثاليًا، وقد تحدث بعض التجاوزات في البلديات. لكنها تظل في إطار محدود جدًا، وهذا يرجع لسهولة الإجراءات التي تكفل للمواطنين مساءلة أعضاء المجلس البلدي وعميده عن أوجه إنفاق الأموال، التي تم تخصيصها لبلدياتهم”.

كما رأى الوهراني أن المبالغ التي سيتم اعتمادها حاليًا غير كافية لعلاج مجمل أزمات البلديات الضاغطة، لكنها أفضل من عدم تقديم أي شيء في ظل صعوبة الأوضاع الراهنة، وعدم إقرار الميزانية حتى الآن من مجلس النواب.

الوهراني أشار إلى أن بلدية طبرق التي تضم 280 ألف نسمة سيكون نصيبها ما يقارب 9 ملايين دينار فقط، بسبب ما تعانيه من مشاكل وأزمات تحتاج لحلها 59 مليون دينار.

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