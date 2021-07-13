وزارة الصحة: توجيهات بحل أزمة توقف العناصر الطبية عن العمل بمستشفى زوارة البحري

أصدر وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي، اليوم الثلاثاء، تعليمات عاجلة بتخصيص جهاز أشعة سينية لمستشفى زوارة البحري، وإيجاد حلول عاجلة لأزمة العناصر الطبية والطبية المساعدة المتعاونة مع المستشفى والمتوقفين عن العمل بسبب الالتزامات المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مدير مستشفى زوارة البحري، ورئيس قسم الأشعة بالمستشفى، ومدير إدارة الخدمات الصحية زوارة، وعضو المجلس البلدي زوارة، وبحضور مدير إدارة الموارد البشرية ومستشاري وزير الصحة؛ وذلك لبحث الوضع الصحي للمرافق الصحية داخل البلدية، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

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كما وجه الزناتي بضرورة التواصل مع وزير التعليم العالي لبحث مشكلة استغلال معهد التمريض التابع لمستشفى زوارة البحري.

وشهد الاجتماع استعراض بعض المشكلات التي تعيق تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ومن بينها استكمال مشروع صيانة مستشفى زوارة العام، وتوفير احتياجات مستوصف أبي كماش، باعتباره مستوصف يستقبل حالات إسعاف الحوادث، لوجوده على الطريق الساحلي، إضافة إلى مناقشة وضع مراكز الأسنان والعلاج الطبيعي المتوقفة.

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