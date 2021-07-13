وزارة الصحة الموريتانية: لا علاقة لحالات الوفيات المسجلة بلقاح كورونا

قالت وزارة الصحة الموريتانية إن نتائج البحث والتحري أكدت أن الوفيات الثلاث المسجلة في مقاطعة بابابي جنوب البلاد لا علاقة لها باستعمال اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في منشور على صفحتها في فيسبوك أنها سجلت 3 وفيات بمركز الاستطباب الوطني لأشخاص قدموا من إحدى القرى التابعة لمقاطعة بابابي بولاية كيديماغا، مؤكدة أن نتائج فحص إحدى حالات الوفاة كانت سالبة.

وأضاف بيان الوزارة أن الحالات المسجلة تعود لأشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 61 و68 سنة، جميعهم تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح منذ 11 يوما بالنسبة للحالة الأولى و15 بالنسبة للحالة الثانية 21 بالنسبة للحالة الثالثة.