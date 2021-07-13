رغم  الارتفاعات القياسية في  المصابين  بكورونا.. “مكافحة الأمراض”: الوضع الوبائي مازال مستقرًا

أكد مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عماد نجومة، أن “قلة الإصابات لا تعني تحسّن الوضع”، لافتًا إلى أهمية “التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية”.

وقال “نجومة” في تصريح لـ”فواصل”، إن “الوضع الوبائي ما زال مستقرا، ونتائج التحاليل اليوم أظهرت أنّ معدّل الإصابات أقلّ من يوم الأمس”

وأضاف؛ “سجّلنا أمس 3 وفيات، وهناك استقرار في معدّل الوفيات”.

وأوضح مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنه “لتجنّب زيادة الإصابات، يجب على المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية وعلى رأسها التباعد الاجتماعي”

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن اليوم الثلاثاء، تسجيل 2640 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 369 حالة، ووفاة حالتين.