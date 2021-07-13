وزير المالية يؤكد أهمية تعزيز دور بنغازي اقتصاديا

أكد وزير المالية خالد المبروك عبدالله أهمية دعم وتعزيز دور مدينة بنغازي من النواحي المالية والإقتصادية وجذب القطاع الخاص، وأن يتم التركيز على استكمال مرافق البُنية التحتية للمدينة من خلال صندوق إعادة الإعمار .

جاء ذلك خلال زيارة وزير المالية ووزير التخطيط فاخر مفتاح بوفرنه لبلدية بنغازي ولقائهما رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري والمُراقب المالي بالبلدية عادل نوح البدري لبحث عدد من الإجراءات المالية المُتعلقة باحتياجات بلدية بنغازي خلال الفترة المُقبلة بحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي.

وأكد وزير التخطيط أن الوزارة تُركز ضمن خُطة عملها المُتعلقة بمدينة بنغازي على عدد من الأولويات منها تنفيذ وصيانة وإستكمال عدد من المشاريع مثل جامعة بنغازي والمدينة الرياضية ومطار بنينا والوحدات السكنية وغيرها المرافق العامة .

وإستعرض رئيس المجلس التسييري للبلدية أهم إحتياجات البلدية في مُختلف المجالات الخدمية المُتمثلة في شبكات مياة الشُرب والصرف الصحى وتصريف مياة الأمطار والطُرق والجُسور وصيانة وإعادة تأهيل جميع المرافق التعليمية والصحية والخدمية إضافة إلى توفير المُخصصات اللازمة لأعمال النظافة العامة في البلدية .