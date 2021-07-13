دردور: نتيجة الانتخابات المقبلة في المنطقة الشرقية “مزورة” وعلينا رفضها

يبدو أن المقيم في تركيا والتي تقدمه قنوات الإخوان بوصفه باحث ومحلل سياسي، فرج دردور قد اقتحم مجال جديد وهو قراءة الطالع والتنبؤ بالمستقبل، حيث ادعى أن نتيجة الانتخابات المقبلة في المنطقة الشرقية ستكون مزورة، مطالبا برفضها.

دردور، المؤيد للغزو التركي، في تغريدة له، وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: “رفض (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر الانصياع للحكومة، وامتناع (رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة) صالح عن تسليم رئاسة البرلمان للجنوب، مقابل اختفاء السراج وحكومته، جعل من اتفاق جنيف لا قيمة له”، وفقا لزعمه.

وأضاف: “هذا الاتفاق لم يطبق في الشرق. فالحكومة غير قادرة على تنظيم الانتخابات هناك. وهذا يعطي الحق للمنطقة الغربية بأن ترفض نتيجة الانتخابات المزورة في الشرق”، بحسب ادعائه.

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