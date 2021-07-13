الدبيبة وشكشك يُناقشان الخطة التنموية للعام الحالي

بحث رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك؛ خطة الحكومة التنموية للعام الحالي.

وشهد الاجتماع، الذي شارك فيه وكيل الديوان ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، بحث العراقيل التي تواجه الحكومة في تنفيذ خطتها التنموية لهذا العام.

وتركزت المناقشات على المشاريع المتعلقة بمشروعات الكهرباء والمواصلات، وسبل حلحلتها، ووضع الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

وخَلُص الاجتماع إلى الاتفاق على وضع آلية عملية لمتابعة الإجراءات التعاقدية المحالة لديوان المحاسبة؛ حتى يتمكّن من أداء مهامه الموكلة إليه، على أكمل وجه، وإتمام الإجراءات والتعاقدات.

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