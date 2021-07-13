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رغم الارتفاعات القياسية في المصابين بكورونا.. مكافحة الأمراض: الوضع الوبائي مازال مستقرًا

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عماد نجومة، أن “قلة الإصابات لا تعني تحسّن الوضع”، لافتًا إلى أهمية “التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية”.

نجومة، وفي تصريح لمنصة فواصل الإعلامية، قال: إن “الوضع الوبائي ما زال مستقرا، ونتائج التحاليل اليوم أظهرت أنّ معدّل الإصابات أقلّ من يوم الأمس”، مضيفاً: “سجّلنا أمس 3 وفيات، وهناك استقرار في معدّل الوفيات”.

وأوضح،  أنه “لتجنّب زيادة الإصابات، يجب على المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية وعلى رأسها التباعد الاجتماعي”.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن اليوم الثلاثاء، تسجيل 2640 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 369 حالة، ووفاة حالتين.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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