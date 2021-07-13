بليحق: عدم توفر النصاب منع التصويت على مشروع الميزانية

أكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق تعليق جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء بسبب عدم توفر النصاب القانوني للتصويت على مشروع قانون الميزانية.

وأكد بليحق أن المجلس واصل في جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء بحث بند مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2021.م، إلا أن اعتراض عدد من النواب على عدم توفر النصاب القانوني للتصويت على مشروع قانون الميزانية، أدى لإحالة الأمر للجنة التشرعية والدستورية بالمجلس والتي أفتت أن “الإعلان الدستوري والقانون رقم (04) لسنة 2014.م نص على ضرورة توفر نصاب 120 صوت موافق على مشروع قانون الميزانية “.

وبين بليحق أن عدد النواب الحاضرين بالجلسة اليوم بلغ 82 نائباً بمن فيهم المعترضين الرافضين للميزانية، وبذلك علقت الجلسة إلى بعد عيد الأضحى لحين توفر النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.