بليحق: تعليق جلسة مناقشة مشروع قانون الميزانية إلى بعد عيد الأضحى

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، تعليق المداولات بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك؛ لحين «توافر النصاب القانوني للتصويت» على المشروع.

وقال بليحق في بيان، إن بعض أعضاء المجلس احتجوا بـ«عدم توافر النصاب القانوني» للتصويت على مشروع قانون الميزانية الذي قدمته حكومة الوحدة الوطنية، ليحال الأمر إلى اللجنة التشرعية والدستورية بالمجلس.

وأوضح أن اللجنة أفتت استنادا إلى «الإعلان الدستوري والقانون رقم (04) لسنة 2014» بضرورة «توفر نصاب 120 صوتا موافق على مشروع قانون الميزانية». وأضاف: «وحيث بلغ عدد النواب الحاضرين بجلسة اليوم 82 نائبا بمن فيهم المعترضين الرافضين للميزانية فقد علقت الجلسة إلى بعد عيد الأضحى لحين توفر النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع القانون».

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