الزناتي يصدر حزمة قرارات لإصلاح وضع المرافق الطبية بزوارة

ناقش وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، صباح اليوم الثلاثاء، وضع المرافق الطبية ببلدية زوارة.

والتقى الزناتي بمدير مستشفى زوارة البحري، ورئيس قسم الأشعة بالمستشفى، ومدير إدارة الخدمات الصحية زوارة، وعضو المجلس البلدي زوارة، بحضور مدير إدارة الموارد البشرية ومستشاري وزير الصحة؛ وذلك لبحث الوضع الصحي للمرافق الصحية داخل البلدية.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “تم خلال الاجتماع عرض كافة احتياجات المرافق الصحية، والمشاكل التي تعيق تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ومن أهمها استكمال مشروع صيانة مستشفى زوارة العام، وتوفير احتياجات مستوصف أبي كماش، باعتباره مستوصف يستقبل حالات إسعاف الحوادث، نظرًا لوجوده على الطريق الساحلي، كما تم النظر في وضع مركز الأسنان والعلاج الطبيعي المتوقفة”.

وأضاف: “في ختام الاجتماع اتخذ الوزير جُملة من الإجراءات العاجلة ومن أهمها، التواصل مع وزير التعليم العالي لبحث مشكلة استغلال معهد التمريض التابع لمستشفى زوارة البحري، من جهة أخرى، كما أعطى تعليماته العاجلة لتخصيص جهاز أشعة السينية للمستشفى، وإيجاد حلول عاجلة بشأن العناصر الطبية والطبية المساعدة المتعاونة مع المستشفى والمتوقفين عن العمل بسبب الالتزامات المالية”.

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