مجلس النواب يعلّق جلسته إلى بعد عيد الأضحى لحين توفر النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع قانون الميزانية

أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب واصل جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء في مداولة بند مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2021.م، وعقب إعتراض عدد من النواب على عدم توفر النصاب القانوني للتصويت على مشروع قانون الميزانية ، أحيل الأمر للجنة التشرعية والدستورية بالمجلس والتي أفتت وفقاً للإعلان الدستوري والقانون رقم (04) لسنة 2014.م بضرورة توفر نصاب 120 صوت موافق على مشروع قانون الميزانية.

بلحيق، وفي إيجاز صحفي، قال: “بلغ عدد النواب الحاضرين بجلسة اليوم 82 نائباً بمن فيهم المعترضين الرافضين للميزانية، وبذلك علقت الجلسة إلى بعد عيد الأضحى لحين توفر النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.

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