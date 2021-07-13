اجتماع وزاري بخصوص خريجي التخصصات النفطية

اجتمع وزير النفط والغاز محمد عون مع سبعة من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، وذلك لبحث ملف خريجي التخصصات النفطية.

الاجتماع بحث ملفات الباحثين عن العمل من خريجي التخصصات النفطية، والذين لا تتوفر لهم فرص عمل في الشركات النفطية، إلى جانب بحث إمكانية وضع آلية لدمجهم داخل القطاع العام، كلا حسب الحاجة إليه.

كما تناول الاجتماع مناقشة وضع الطلبة الدارسين حالياً للتخصصات النفطية والمقبلين على التخرج ووضع آلية للحد من مشكلة أعداد الخرجين التي تفوق الشواغر الوظيفية، بما سيضمن فعلياً استيعاب قطاع النفط لهم عند تخرجهم مستقبلاً.

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