أبو الغيط يبحث مع لعمامرة عددا من الملفات الإقليمية أبرزها الملف الليبي

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، عدداً من القضايا الهامة على الساحة الإقليمية من بينها الأزمة الليبية ومشكلة سد النهضة، فضلاً عن القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، شدد من خلاله الطرفان على ضرورة الالتزام بمخرجات جنيف والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي بما يضمن أمن المنطقة واستقرارها، فيما أعرب أبو الغيط عن تقديره للخبرة الواسعة التي يتمتع بها لعمامرة على صعيد العمل الدبلوماسي الثنائي والمتعدد الأطراف.

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