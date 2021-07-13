وزير الداخلية يبحث الخطة الأمنية رقم 36 لتأمين العاصمة طرابلس

التقى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن بالقيادات الأمنية في الوزارة ومديرية أمن طرابلس، لمناقشة الخطة الأمنية رقم 36 لتأمين العاصمة.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، فإن اللقاء شهد بحث تنفيذ الخطط الصادرة عن مديرية أمن طرابلس، في ظل ارتفاع معدل الإصابات بوباء كورونا ووضع الخطط والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة هذا الوباء، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف البيان: إن التبحاث شمل تجديد توزيع الدوريات الأمنية داخل العاصمة طرابلس، والتقيد بالضبط والربط والقيافة الخاصة لأعضاء هيئة الشرطة، وتنفيذ التعليمات الصادرة من قبل وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية التعاون والتنسيق بين كافة مكونات الوزارة.

وتابع البيان: إن هذا التعاون والتنسيق يصبان في إنجاح سير العملية الأمنية لضمان تحقيق أفضل النتائج في حفظ الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات. فيما شدد التيجاني على ضرورة معاملة المواطنين معاملة حسنة لإظهار الصورة المثلى للوزارة وأعضاء هيئة الشرطة، لخلق الثقة والتعاون المتبادل بينهم وبين المواطن.

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