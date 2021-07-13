بليحق: تأجيل “جلسة الميزانية” لعدم توفر النصاب القانوني للتصويت

أعلن مجلس النواب عن تأجيل جلسته بخصوص الميزانية إلى ما بعد عيد الأضحى لعدم اكتمال النصاب القانوني لاعتمادها وهو 120 صوتا.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن المجلس عقد جلسته الرسمية برئاسة المستشار “عقيلة صالح ” وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس” فوزي النويري” حيث واصل المجلس مداولاته في بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وبحسب “بليحق”، فإنه عقب اعتراض عدد من النواب على عدم توفر النصاب القانوني للتصويت على مشروع قانون الميزانية ، أحيل الأمر للجنة التشريعية والدستورية بالمجلس والتي أفتت وفقاً للإعلان الدستوري والقانون رقم (4) لسنة 2014، بضرورة توفر نصاب 120 صوت موافق على مشروع قانون الميزانية.

وأوضح أن عدد النواب الحاضرين بجلسة اليوم الثلاثاء، 82 نائباً بمن فيهم المعترضون الرافضون للميزانية، وبذلك علقت الجلسة إلى بعد عيد الأضحى لحين توفر النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.